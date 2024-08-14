Курс рубля на неделю: какие изменения произойдут с валютой

На текущей неделе курс рубля начал демонстрировать рост. О том, что будет происходить с ним дальше, рассказали эксперты в беседе с изданием Life.

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По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, при сохранении текущих тенденций курс нацвалюты России может стабилизироваться к доллару в районе 90. Он отметил, что укрепление доллара в направлении 95 рублей никого не удивит из-за отсутствия ликвидности на рынке.

По мнению основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, курс рубля в ближайшее время останется под давлением, несмотря на повышение нефтегазовых доходов и поддержку со стороны ЦБ РФ через интервенции на валютном рынке. Как отмечается, ключевые риски для российской валюты - высокая инфляция, рост процентных ставок и проблемы с ликвидностью в банковской системе.

Астафьев подчеркнул, что на предстоящей неделе рынки будут следить за возможными заявлениями регулятора по процентным ставкам. Также, по его словам, при повышении нефтяных цен рубль будет ощущать поддержку некоторое время. Рубль может остаться волатильным, считает Астафьев. Он не исключил колебания в диапазоне 95–97 рублей за доллар. В «Альфа-Форексе» отметил, что курс рубля на ближайшую неделю закрепляется в торговых рамках 83,50–88,50 рубля за доллар, 91,50–96,50 рубля за евро и 11,65–12,60 рубля за юань.

Ранее аналитик компании «БКС Форекс» Анатолий Трифонов заявил Banki.ru, что повышение курса юаня до уровня в 15 рублей за юань произойдет только в том случае, если российский импорт резко восстановится.