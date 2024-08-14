Силуанов высказался о доходах россиян

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия входит в число стран, которые отличаются высоким уровнем доходов населения, передает РИА Новости.

Силуанов выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По словам министра, страна создала «крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру».

«Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности», - подчеркнул Силуанов.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные платформы «Авито Работа» сообщили, что наиболее высокие зарплаты в июле 2024 года предлагали финансовым консультантам — в среднем около 93 864 рублей в месяц за полный рабочий день.