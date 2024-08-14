Запрет на экспорт бензина продлен Правительством РФ до конца года. Власти страны подписали соответствующее постановление, говорится в Telegram-канале Кабмина.

Мера не будет касаться поставок в рамках международных межправительственных соглашений, а также топлива, вывозимого гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Действие запрета началось с 1 марта. Предполагалось, что ограничения будут действовать до 31 августа. На период с конца мая по июль включительно ограничения приостанавливались из-за насыщения внутреннего рынка бензином и с целью недопущения сокращения объемов переработки нефти.

Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова заявила «Газете.Ru», что стоимость 95-го бензина на московских заправках может подняться с чуть более чем 62 руб. до 70 руб. за литр в сентябре 2024 года.