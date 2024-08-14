Минфин и ЦБ обсуждают создание криптобирж в РФ

Минфин и ЦБ ведут дискуссии на тему легализации криптобирж в России. Однако консенсуса пока они не достигли, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

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Силуанов указал на легализацию властями собственного майнинга, возможности расчетов намайненными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность и расчетов за внешнеэкономическую деятельность с использованием цифровых финансовых активов.

Теперь в стране необходимо решить вопрос дорегулирования, создания собственных легальных криптобирж, указал Силуанов. Эти пункты пока находятся «в серой зоне», подчеркнул он. Министр сообщил о планах подготовить осенью соответствующее законодательное решение.

Ранее РИА Новости сообщило, что, согласно ожиданиям Банка России, первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца 2024 года.