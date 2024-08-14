Продажи российской нефти морем начали восстанавливаться

Экспорт российской нефти морем в августе начал восстанавливаться. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов сообщает Bloomberg.

© Lenta.ru

В среднем за четыре недели экспорт вырос на 80 тысяч баррелей в сутки, до пятинедельного максимума в 3,19 миллиона баррелей. Тем не менее он остается примерно на 500 тысяч баррелей в день ниже апрельского максимума. В общей сложности за неделю с 5 по 11 августа 30 танкеров погрузили 23,04 миллиона баррелей российской нефти. Объем немного снизился с 23,14 миллиона баррелей на 31 судне на предыдущей неделе.

В июле поставки нефти Urals из портов в Балтийском и Черном морях упали до минимума с декабря 2022 года, однако в то же время из тихоокеанского порта Козьмино вышло рекордное количество танкеров — 39 штук. Поставки сырой нефти в 2024 году остаются примерно на 30 тысяч баррелей в день ниже средних показателей в прошлом году. Однако, как отмечают аналитики, расширение Ачинской нефтеперекачивающей станции в Восточной Сибири позволит России экспортировать дополнительно пять миллионов тонн нефти в год с западносибирских нефтяных месторождений через Козьмино.

Наблюдаемые поставки азиатским потребителям России, в том числе отгрузки, у которых нет конечного пункта назначения (учитывая суда, направляющиеся в Суэцкий канал из западных портов России), выросли до пятинедельного максимума в 2,95 миллиона баррелей в день, что примерно на девять процентов ниже среднего уровня апреля. Около 1,16 миллиона баррелей сырой нефти в день направляли в Китай. Отгрузки морем в Индию в среднем составили 1,38 миллиона баррелей в день. Отгрузки в Турцию тем временем упали до самого низкого с февраля показателя в 240 тысяч баррелей.

На фоне новых санкций США против судов, перевозящих российскую нефть в обход потолка цен, теневой флот Москвы продолжил расти. В общей сложности ограничительные меры коснулись 49 судов, однако в перевозках оказались задействованы 74 новых танкера. Этим обстоятельством объясняется снижение скидок на российскую нефть и сохранение доходов России, отмечает Bloomberg. По оценке агентства, Москва с 2022 года смогла собрать огромный флот судов, которые позволяют поставлять сырье основным покупателям, в первую очередь Китаю и Индии.