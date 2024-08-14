ЦБ: июльский рост потребительских цен превзошел инфляцию в июне

Рост потребительских цен в июле оказался выше, чем в июне, сообщили в Банке России.

Основной причиной регулятор назвал более высокую, чем обычно, индексацию коммунальных тарифов.

"Также увеличился рост цен с учетом сезонности на отдельные товары с волатильными ценами: плодоовощную продукцию и нефтепродукты. Устойчивое инфляционное давление практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, оставаясь на повышенном уровне и пока не демонстрируя устойчивого снижения", - сказано в новом выпуске информационно-аналитического комментария "Динамика потребительских цен".

Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, отметили в Центробанке.