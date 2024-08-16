Аналитики объяснили колебания валют: как будет вести себя рубль в августе

В понедельник внебиржевой курс доллара поднялся до 92,6 ₽, во вторник достиг 93,85 ₽, а по итогам торгов среды составил 89,5 ₽.

В пятницу официальный курс ЦБ составил 88,8 ₽ за доллар.

«Давление на рубль мог оказать усилившийся отток капитала из-за обострения ситуации на геополитическом контуре РФ. Кроме того, может всё активнее восстанавливаться спрос на валюту со стороны импортеров, перенастраивающих товарно-денежные цепочки, нарушенные из-за санкций», — рассказал «Коммерсанту» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Курс уже стабилизируется, отмечает эксперт. По его словам, с середины августа поддержку рублю может оказывать подготовка компаний к налоговому периоду, на стороне нацвалюты также выступает жёсткий курс денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. В «БКС Мир инвестиций» прогнозирует до конца недели курс в диапазоне 88–91 ₽ за доллар.

Относительно юаня рубль колебался в пределах 12,3–13 ₽. К налоговым выплатам китайская валюта вернется к минимумам конца июня — около 11,5 ₽, ожидает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.