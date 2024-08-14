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Банки могут обязать внести разовый налог на сверхприбыль

Партия «Справедливая Россия — За правду» направила правительству РФ законопроект, который предлагает обязать банки наравне с другим крупным бизнесом уплатить разовый десятипроцентный налог на сверхприбыль. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на соответствующий документ.

Банки могут обязать внести разовый налог на сверхприбыль
© РИА Новости

Отмечается, что алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы будет аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли, предусмотренному федеральным законом от 4 августа 2023 года №414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль».

По мнению авторов документа, его принятие позволит мобилизовать в федеральный бюджет дополнительные доходы в размере около 200 миллиардов рублей.

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