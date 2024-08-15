Минсельхоз оценил возможность резкого скачка цен на продукты

Резких скачков цен на продукты в России удастся избежать благодаря высокому уровню насыщения внутреннего рынка и реализации мер государственной поддержки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что высокая инфляция, дорогие кредиты и ряд других факторов привели к очередному витку массового пересмотра производителями продуктов питания закупочных цен для ретейлеров.

"Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Как отметили в министерстве, российские производители не транслируют увеличение себестоимости в отпускные цены в полном объеме и сдерживают рост за счет собственной рентабельности.

Динамика производства

В Минсельхозе подчеркнули, что российские предприятия пищевой промышленности наращивают объемы производства. За январь - июнь 2024 года выпуск продуктов увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросло производство мясной и молочной продукции, растительного масла, макаронных изделий, круп, муки, сахара и других товаров.

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Существенная динамика наблюдается в сегменте кондитерской продукции: производство шоколада и какаосодержащих продуктов увеличилось на 13,4%, а сахаристых изделий - на 15,9%.

Благодаря росту объемов производства динамика цен на продовольственном рынке по большинству товаров не превышает темпов общей инфляции. Повышение стоимости по отдельным видам носит сезонный характер или обусловлено такими объективными факторами, как удорожание логистики, заработных плат, кредитных ресурсов и других составляющих себестоимости, объяснили в министерстве.