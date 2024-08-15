Экономист объяснил с чем связано резкое подорожание продуктов

С начала года стоимость минимальной месячной продуктовой корзины на человека в России увеличилась на 10,6%. В июле средние расходы на этот базовый набор продуктов составили примерно 6,7 тысячи рублей. Такие данные предоставили аналитики ассоциации «Руспродсоюз».

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«В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты», — сообщили представители ассоциации в интервью для «Комсомольской правды».

Аналогичную корзину из 33 основных продуктов каждый месяц анализирует Росстат. Согласно данным этого официального органа, в декабре 2023 года стоимость корзины составила 5891 рубль, а в июле 2024 года — 6708 рублей, что означает рост почти на 14%. Согласно данным Росстата, в минимальной продуктовой корзине предусмотрено 15 килограммов говядины в год, цена на которую с начала года увеличилась более чем на 7%.

Также в корзину входят 35 килограммов капусты и моркови, а также 150 килограммов картофеля в год. С начала года к июлю картошка подорожала более чем на 80%, а капуста — более чем на 50%. В середине лета, перед сезоном, цены на «борщевой набор» достигают максимума.

«Повышение цен на продукты — это ожидаемое явление. Увеличение стоимости ресурсов в конечном итоге приводит к росту цен на готовую продукцию, — отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Он отметил, что страна в значительной степени продолжает зависеть от импорта семенного материала, оборудования и техники. Также потребовалось повысить заработную плату работникам сельского хозяйства и обрабатывающей пищевой промышленности. Кроме того, он указал на рост стоимости электроэнергии, что в свою очередь увеличивает себестоимость и конечную цену товаров, которые мы видим на полках магазинов. «Так или иначе, экономика должна оставаться эффективной, и продавать ниже себестоимости невозможно. Если, например, оптовая цена бензина увеличилась на 10% за полгода, вы не можете не повысить цену на свою продукцию. Ведь для обработки поля и транспортировки урожая требуется топливо», — подытожил профессор.

Ранее, крупнейший производитель спирта в России, компания «Росспиртпром» анонсировала третье повышение цен на свою продукцию с начала лета. Другие спиртовые заводы также последовали этому примеру и увеличили свои цены. Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия