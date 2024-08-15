В Узбекистане стало меньше российского шоколада

Данные статистического агентства Узбекистана свидетельствуют о сокращении республикой в январе-июне импорта шоколада и шоколадных изделий из России. Показатель уменьшился в 1,4 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 9,7 тысячи тонн, передает агентство «Прайм».

При этом продукция из России все еще занимает порядка 85% ввезенной из других стран. За полгода Узбекистан импортировал из зарубежных стран 11,6 тысячи тонн шоколада и шоколадных изделий на сумму 28,5 миллиона долларов, говорится в сообщении.

До этого ведомство проинформировало о том, что в январе-июне 2023 года Узбекистан импортировал 19,7 тысячи тонн шоколада и шоколадной продуктов на сумму 62 миллиона долларов. В том числе, из РФ – 13,8 тысячи тонн.

Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что в России сокращается ассортимент импортного шоколада. Эксперты провели анализ спроса и динамики продаж шоколада в первом полугодии. Основной объем импорта приходится на продукцию из Германии, Италии, Бельгии и Франции, Белоруссии, Казахстана, писало издание.