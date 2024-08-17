США предупредили о крупнейшем крахе в истории

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком полагает, что США ожидает крупнейший в истории экономический кризис, за которым последует конец эпохи доллара.

"Конец доминирования доллара США, <...> которые не смогут наращивать долг", - написал Дотком на своей странице в X (ранее Twitter), добавив, что печатание денег будет их единственным инструментом.

Гиперинфляция, по мнению бизнесмена, уничтожит активы США. "Ожидайте крупнейшего краха в истории", - предупредил он.

Дотком стал широко известен интернет-пользователям многих стран мира после того, как в 2005 году основал файлообменную сеть Megaupload. После того, как в 2012 году под давлением американских правоохранительных органов этот файлообменник закрыли, он основал другой аналогичный ресурс - Mega, который также быстро стал очень популярным во всем мире. С 2010 года бизнесмен проживает в Новой Зеландии. Власти Новой Зеландии недавно приняли решение экстрадировать Доткома в США.