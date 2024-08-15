Рубль обновил рекорд в расчетах за российский импорт

В июне доля рубля в расчетах за российский импорт оказалась рекордной - 42,9%. Такая динамика наблюдается в связи с резким укреплением позиций в торговле с Европой и Африкой, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ.

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Таким образом, нацвалюте РФ удается уже пять месяцев подряд наращивать свою долю в импорте страны. В июне был зафиксирован ее рост еще на 1,2 процентного пункта, до максимальных 42,9%.

Ситуация обусловлена увеличением удельного веса рубля в расчетах с одними из основных торговых партнеров. Так, в платежах за товары из Африки его доля за один месяц увеличилась с 44,8% до 54,1%, а из Европы – с 53,4% до 58,7%. Для обоих регионов это стало новым историческим максимумом.

Ранее руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что значительного снижения курса рубля к доллару в ближайшем будущем не будет. По его словам, резкое падение, которое произошло в последнюю неделю, является скорее эмоциональным движением. Аналитик уточнил, что подобные колебания допустимы на узком рынке, на котором представлено небольшое число продавцов и покупателей.