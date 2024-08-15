Названа причина подорожания закупки продуктов в России

В России изначально был запланирован пересмотр закупочных цен на продукты. Ценовая политика кардинально не изменится, заявил гендиректор Союзмолоко Артем Белов, передает ТАСС.

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Договорные отношения с сетями традиционно пересматриваются дважды в год, отметил Белов. По его словам, мера не сигнализирует о том, что в ценовой политике грядут серьезные корректировки.

Эксперт подчеркнул, что в скором времени можно будет увидеть лишь незначительные изменения цен по ряду групп товаров. Также он обратил внимание на то, что поставщики сейчас рассматривают введение промо-акций, скидочных и бонусных программ, которые влияют на увеличение доступности продукции для граждан.

О том, что в России производители продуктов питания массово начали пересматривать закупочные цены для ретейлеров, сообщило издание «Коммерсант». Оно отметило, что это обусловлено высокой инфляцией и дорогими кредитами.