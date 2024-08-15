Раскрыто, сколько получит бюджет Украины с активов РФ

Киев рассчитывает получить десять миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) в бюджет страны с продажи арестованных активов попавших под санкции граждан России. Об этом заявил замминистра юстиции Украины Инна Богатых, передает «Прайм».

По ее словам, средства должны поступить в бюджет страны до конца 2024 года.

«Согласно заявлениям Фонда, от продажи взысканных минюстом активов подсанкционных лиц в государственный бюджет Украины поступить около десяти миллиардов гривен», — добавила Богатых.

Она отметила, что с 24 августа 2022 года минюст Украины подал 57 исков, направленных на арест имущества и активов лиц, против которых ввели санкции, и их последующую передачу для пополнения бюджета страны. Из них 48 уже одобрили, подчеркнула Богатых.