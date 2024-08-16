Правозащитники из «Народного фронта» считают, что закон, предполагающий возмещение средств пострадавшим от злоумышленников, является сложным механизмом для защиты жертв социальной инженерии. К такому выводу они пришли, изучив ответ Банка России, передают «Известия».

Они ранее направили регулятору обращение, в котором указали на проблемные места данной меры. Согласно письму ЦБ, если у банка и клиента возникнет спорная ситуация, второй не сможет получить ответ от регулятора касательно того, попал ли счет в базу подозрительных.

Подчеркивается, что единственным выходом, который позволяет бороться за возмещение, является обращение в суд. Однако в данном случае нет уверенности в том, что решение будет принято в пользу пострадавшего. Так, правозащитники выступают за упрощение механизма и внесение поправок в законодательство.

О том, что «Народный фронт» направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо, в котором он просит разъяснить вопросы о применении нового закона, «Известия» писали в июле.

В Сбербанке назвали фразы, которые выдают мошенников

25 июля вступил в силу закон об обязанности банков приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег есть в базе данных ЦБ о случаях и попытках мошеннических операций.