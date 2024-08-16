Россия в июне избавилась от ценных бумаг США

В июне Россия уменьшила свой портфель государственных облигаций США до 44 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов. Lenta.ru

Из документа следует, что российский портфель состоит из $42 млн в долгосрочных бумагах и $2 млн — в краткосрочных. В мае общий портфель России составлял $45 млн. RT на русском

Россия продолжает избавляться от ценных бумаг США. В мае Москва сократила объем вложений в американские государственные облигации до 45 миллионов долларов. Деловая газета «Взгляд»