Морской экспорт Украины полностью восстановился

После открытия украинского морского коридора, который заработал на фоне отмены зерновой сделки, в черноморские порты страны зашли более 2,3 тысячи судов, а грузооборот составил 64 миллиона тонн. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

По его словам, поставки морем восстановились полностью, их уровень равен тому, что наблюдался до начала боевых действий в феврале 2022 года. Из общего объема на экспорт было отправлено 44 миллиона тонн зерновых. В целом же компании увеличили объемы поставок за границу в первом полугодии на 35 процентов.

Глава правительства подчеркнул, что такой результат стал возможен за счет трех факторов. Это успешные действия сил безопасности и обороны в Черном море, восстановление украинской портовой инфраструктуры и инвестиции в ее развитие, а также инициатива по страхованию военных рисков для торговых судов, что стало уникальным решением.

В июле СМИ сообщали, что представители Турции, Румынии и Болгарии начали операцию по разминированию участков Черного моря для помощи Украине в увеличении вывоза зерна. А в апреле в порт Большой Одессы вошел первый с начала боевых действий полноценный контейнеровоз, прибывший из Китая.