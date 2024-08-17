Эксперт оценил возможность восстановления «Северных потоков»

«Северные потоки» можно восстановить технически, но для их работы понадобятся политическое решение и договоренности с западными странами. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, пишет МК.

Эксперт напомнил, что уцелела одна нитка «Северного потока — 2». Однако после начала СВО Берлин приостановил сертификацию газопровода.

«С формальной точки зрения немцы вполне могут подготовить полный пакет документов, который позволит провести сертификацию «Северного потока — 2» и ввести в эксплуатацию его неповрежденную нитку проектной мощностью 27-27,5 млрд кубометров», — сказал Юшков.

По его словам, это удвоит поставки «Газпрома» в Евросоюз. Сейчас газ поставляется только по «Турецкому потоку» и транзитом через украинские территории.

Юшков отметил, что «чисто технически восстановить можно и «Северный поток —1». Пострадавшие секции необходимо отсоединить, поднять со дна и заменить новыми, создав в итоге целую нитку. Однако для этого необходимы политическое решение и договоренности с Западом.

Ситуацию с «Северным потоком — 1» осложняет еще и вопрос с компрессорной станцией. Магистраль перестала функционировать еще до теракта, поскольку немецкая компания Siemens не выполнила контрактные обязательства по ремонту турбин, которые нужно было отправить в Канаду.

Ранее в Институте Европы объяснили, почему публикации западных СМИ о подрыве «Северных потоков» являются спектаклем.