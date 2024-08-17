Китай столкнулся с резким оттоком иностранных инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций в Китай по итогам января — июля сократился на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 539,47 млрд юаней или порядка $75,3 млрд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Минторга КНР.

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Более четверти всех вложений пришлось на китайский производственный сектор. За семь месяцев зарубежные инвесторы направили в него 154,5 млрд юаней.

При этом значительный прирост прямых иностранных инвестиций в КНР наблюдался со стороны Германии. За период ФРГ нарастила вложения на 26,4% в годовом выражении. Также заметно увеличил инвестиции Сингапур — на 11% год к году.

Количество зарегистрированных новых предприятий с участием иностранного капитала в Китае по итогам семи месяцев выросло на 11,4% и превысило 31,65 тыс.

До этого стало известно, что Россия за июнь сократила свои вложения в американские гособлигации до $44 млн. Крупнейшим держателем госдолга США остается Япония.