СМИ: ЕС готовит ультиматум Киеву по транзиту российского газа

Евросоюз готовится предъявить Киеву ультиматум по поводу продления транзита российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Нападение на Курскую область поставило под угрозу поставки топлива в Центральную и Западную Европу. Несмотря на бесперебойную подачу через ГИС «Суджа», котировки газа взлетели до $480 за тысячу кубометров — максимума с декабря.

«Полное перекрытие чревато недостатком топлива в холодный сезон», — пояснил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, если снабжение прервется, цены могут достичь $600 за тысячу кубометров.

Напряжение усиливается из-за скорого окончания контракта на транзит между Россией и Украиной в конце 2024 года. При этом соглашение «Газпрома» с австрийской OMV действует до 2040 года.

Замена даже 42,4 млн кубометров в сутки представляется проблематичной. Другие поставщики работают на максимуме, а рынок СПГ дефицитен. В июле европейские поставки СПГ упали на 26% в годовом выражении до 6,34 млн тонн.

Европейцев также беспокоит вопрос хранения газа. Собственные мощности ЕС позволяют накопить до 100 млрд кубометров при ежегодном потреблении 350-500 млрд.

«Постоянные атаки на украинские хранилища увеличивают риск. Главная проблема не в потере газа, а в невозможности его изъятия, когда он нужен и востребован», — заявил глава отдела торговли энергетической группы Axpo Марко Заальфранк.

По прогнозам аналитиков, в следующем году цены на газ останутся на уровне $350-400 в за тысячу кубометров при отсутствии новых чрезвычайных ситуаций.