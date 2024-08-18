Металлургический кризис в КНР может потрясти мировую индустрию

Масштабное падение спроса на сталь в Китае и во всем мире может иметь глубокие последствия для мировой промышленности. Проблемы уже ощущают в Чили, Германии и других странах, сообщает Bloomberg.

По данным исследователя Kallanish Commodities Ltd, внутренний спрос в КНР упал более чем на 10% с 2020 года. Всемирная ассоциация производителей стали заявила в апреле, что Китай, возможно, достиг пика спроса на сталь, и в среднесрочной перспективе вероятно дальнейшее снижение.

«Китай производит более 1 миллиарда тонн в год, что составляет более половины мирового производства. Но сейчас оно колеблется», — пишет агентство.

По его данным, проблемы производства «могут оказаться бурными» для всей мировой экономики.

Сейчас стали намного больше, чем спроса на нее. Излишки продукции могут привести к снижению цен, вытеснению заводов из бизнеса и увольнению рабочих.

Ежегодные продажи стали шанхайского трейдера Ю Юнчжана за считанные годы сократились более чем на три четверти. Он считает, что «рынок плох» и «не видит света в конце туннеля».

«Прибыль снижается вместе с падением цен. В этом году я вряд ли смогу заработать деньги», — сказал Юнчжан, который продает в Шанхае стальные сваи для фундаментов зданий.

После увеличения экспорта из Китая в Чили закрыли комбинат Huachipato, поскольку местные металлурги не могли конкурировать с дешевым китайским сырьем.

Кризис в мировой металлургии усугубляет экономические проблемы, с которыми сейчас сталкивается мир, особенно в Европе. В этом году экономика Германии «вряд ли вообще будет расти», пишет Bloomberg.

«Предупреждение из Китая указывает на то, что наши опасения теперь материализуются», — сказал Мартин Тойрингер, управляющий директор Немецкой сталелитейной ассоциации.

По его словам, речь идет об устойчивости. Перепроизводство «ставит под угрозу прибыльность и устойчивость местной отрасли».

Bloomberg отмечает, что последний стальной кризис в 2015 и 2016 годах вызвал политическую бурю в Европе и США. Дональд Трамп сосредоточил большую часть своей предвыборной кампании 2016 года на обещаниях защитить США от дешевого китайского импорта. В Европе законодатели изо всех сил пытались защитить свою отечественную промышленность.