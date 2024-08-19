ВЭФ-2024: дата и место проведения, программа мероприятия

Порядка 100 мероприятий будут открыты для посещения в рамках деловой программы Восточного экономического форума – 2024. Об этом со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова сообщили в фонде «Росконгресс».

Напомним, что начало форума запланировано на 3 сентября, он продлится до 6-го числа. ВЭФ будет проходить во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Фонд Росконгресс – организатор форума. Кобяков отметил, что форум становится площадкой для упрочения связей.

Деловые мероприятия форума разделят на ряд тематических блоков. Один из них посвятят дальнейшему развитию интеграционных объединений БРИКС, ШОС и ЕАЭС, вопросам энергетического перехода, промышленного майнинга и модернизации инфраструктуры.

14 августа сообщалось, что подготовку Восточного экономического форума – 2024 обсуждали в ходе заседания совета Дальневосточного федерального округа. Он прошел под руководством Трутнева. В мероприятии приняли участие главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.