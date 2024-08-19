Ожидать ли снижения курса доллара до конца 2024 года

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич сообщил об отсутствии значительных поводов для смещения позиций рубля относительно мировых валют. По его словам, к американской валюте ожидаемый уровень консолидации для курса - отметка в 90 рублей.

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Аналитик прокомментировал текущую динамику курса валют. Так, рубль сегодня восстанавливается, отметил он. И эта картина наблюдается после существенного ослабления национальной валюты, указал эксперт.

Он отметил, что на рынке сейчас зафиксирован небольшой рост волатильности и есть импульс к ослаблению, однако позиции рубля не должны сместиться. В ближайшее время нацвалюта может находиться под давлением на фоне слабой поддержки со стороны экспортеров, однако уже на следующей неделе предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вырастет на фоне старта подготовки к пику налоговых выплат, подчеркнул аналитик.

В итоге у национальной валюты появится дополнительная поддержка, которая позволит ей отыграть часть потерь, считает Зварич. Вместе с тем, по его словам, в среднесрочной перспективе ожидается консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам в широком диапазоне.