Россия и Азербайджан создадут танкеры для перевозки нефти

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку заявил, что Москва и Баку будут совместно строить нефтяные танкеры. Сообщение приводит пресс-служба Кремля.

«Российская Объединенная судостроительная компания... вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов», — заявил Путин.

Отмечается, что данные танкеры будут использоваться на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах.

Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом накануне вечером. Он провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах, по итогам которых заявил, помимо прочего, что Россия и Азербайджан работают над созданием в Баку совместного университета. Отмечалось, что в своих переговорах президенты России и Азербайджана затронули главные темы международной политической повестки.