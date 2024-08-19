Курсу рубля предсказали «высокие колебания»

До 23 августа курс российской валюты будет подвержен «высоким колебаниям». Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его цитируют «Известия».

По его словам, до конца недели доллар может торговаться в диапазоне от 87,2 до 90 рублей, евро — от 94,6 до 101,5 рубля, а юань — от 11,5 до 12,4 рубля. При этом он не исключил, что американская валюта может подорожать и до 90–95 рублей, если на рынке будут дефицит предложения и рост спроса.

По мнению Антонова, рублю в настоящее время оказывает поддержку жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, которая сохраняет ключевую ставку на 18 процентах. Также он полагает, что на снижение волатильности российской валюты работает рост доли рублевых расчетов в российской внешней торговле.

«Макроэкономическая стабильность в России обеспечивает рублю сильные позиции до начала осени», — убежден аналитик.

Ранее, 16 августа, регулятор зафиксировал резкое укрепление российской валюты — доллар подешевел до 88,8 рубля, а евро — до 98,32 рубля. Юань подешевел на 14 копеек, до 11,93 рубля.