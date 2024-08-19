Стало известно о росте экспорта вина из Грузии в Россию

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С января по июль 2024 года экспорт вина из Грузии в Россию вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 44,7 тысяч тонн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальную службу статистики республики.

По данным агентства, с января по июль 2024 года Грузия экспортировала в РФ 44,7 тысяч тонн вина на сумму 121,4 миллионов долларов. При этом за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 36,5 тысяч тонн стоимостью в 99 миллионов долларов. Таким образом экспорт вина из Грузии в РФ в 2024 году вырос на 22%.

Также в период с января по июль на 9% вырос объем поставок из Грузии в Россию минеральной воды и газированных напитков, содержащих сахар.

Отмечается, что РФ является третьим по величине экспортным партнером Грузии с долей 11,5% в общем объеме экспорта.