Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

С 1 сентября в жизни россиян изменятся цены на продукты, ипотечные условия и зарплаты. О том, какие именно нововведения грядут в стране, узнал портал Banki.ru.

Россияне сами смогут продать ипотечное жилье

У заемщиков, которые имеют просроченные платежи по ипотеке, с 11 сентября появится возможность продажи жилья под залогом. Для этого им будет необходимо обратиться в банк за разрешением, но до того, как банк подал иск в суд. Банки сами определят минимальную цену продажи. После сделки заемщику нужно будет покрыть остаток ипотеки.

Повышение цен на некоторые продукты

Некоторые продукты питания в сентябре подорожают на 5–40%, пишет портал. Это обусловлено ростом закупочных цен. В частности, под ценовую корректировку подпадут кондитерские изделия, молочная продукция, хлеб и пивные напитки. При этом некоторые эксперты рынка ретейла полагают, что данная ситуация не повлияет существенно на цены в магазинах.

Выплата за сверхурочную работу вырастет

С начала осени для расчета выплаты за сверхурочную работу работодатели начнут брать в расчет компенсационные и стимулирующие выплаты. В настоящее время первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а остальные часы — в двойном размере. В большинстве случаев размер выплаты рассчитывался по среднему заработку, куда включались оклад и премии. Теперь в расчет также будут брать и другие выплаты.

Операторы связи не смогут менять тарифные планы

Правила оказания услуг телефонной связи изменятся с 1 сентября, напоминает портал. В частности, операторам связи не позволят корректировать тарифный план без согласия клиента. Все услуги, которые входят в тарифный план, будет запрещено пересматривать.

Штраф за неоплату проезда по платной дороге увеличится

Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам в столице продемонстрируют рост с начала сентября. Речь идет о проспекте Багратиона и Московском скоростном диаметре. Неоплата проезда грозит физлицу штрафом в размере 3000 рублей, а юрлицу — в размере 10 000 рублей. В Санкт-Петербурге также планируется повысить штрафы — на 5000 и 30 000 рублей соответственно. Однако пока точной даты этого нововведения нет.

НДС для гостиничных услуг понизят до 0%

В России с 1 сентября ожидается расширение перечня гостиничных услуг, которые будут облагаться по ставке 0%. В список вошли сопутствующие услуги, такие как тренажерный зал, SPA-услуги, доступ к Интернету, конференц-залы, охраняемая автостоянка.