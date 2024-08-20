Экономисты объяснили, почему в России не запретят микрокредиты

В России нельзя полностью отказаться от рынка микрофинансирования. Государство должно контролировать его работу, так как если власти не будут вмешиваться, туда придет криминал, объяснил в беседе с 360.ru Николай Кульбака.

Рынок микрофинансирования зависит от государства – оно не может его не поддерживать, так как существует угроза криминализации, отметил экономист. Он также напомнил о предложении Центробанка реформировать эту сферу, поделив рынок на три сегмента – компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические микрофинансовые организации. Смысл, по словам Кульбаки, заключается в разделении рынка по сегментам с определением рисков для каждого из них, что сделает работу легче.

«Регулятору просто необходимо понятное русло и полная организация работы в этой сфере. В этом есть определенная логика», — объяснил эксперт.

По его оценкам, осуществить эти планы регулятор сможет не раньше чем в 2025—2027 годы. О конкретных последствиях предлагаемых изменений можно будет говорить после публикации соответствующих документов, заключил Кульбака.

Напомним, в ЦБ отметили, что с введением предлагаемых реформ в статусе МФО продолжат работать организации, которые предлагают наиболее дорогие займы — свыше 100% годовых, а для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы. Среди основных проблем рынка регулятор выделил недоверие к нему со стороны россиян, подчеркнув, что сталкиваются с этим и организации, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы.