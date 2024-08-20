Мишустин рассказал о производстве самолетов в РФ

Глава кабмина Михаил Мишустин заявил о планах Правительства РФ заниматься финансированием производства и закупки воздушных судов, передает агентство «Прайм».

По словам Мишустина, в частности, будут привлекаться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также власти будут активно применять инструменты стимулирования спроса на новую технику, включая содействие в создании системы послепродажного обслуживания, добавил он.

Мишустин обратил внимание на то, что глава государства Владимир Путин поставил задачу существенно увеличить число лайнеров отечественного производства и к 2030 году.

«Все необходимые ресурсы для у нас этого имеются», - отметил Мишустин.

Ранее премьер заявил о планах Правительства РФ выделить более 6,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в туристической сфере. Он подчеркнул, что выделение такой субсидии направлено инвесторам для ускорения работы и своевременного завершения строительства или реконструкции номеров в гостиницах.