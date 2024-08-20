ЦБ повысил курс евро до 100 рублей

Банк России повысил до 90,6944 рублей официальный курс доллара и до 100,204 рублей курс евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таким образом курс доллара вырос на 1,15 рубль, а евро — на 1,27 рубль. Ранее таких значений иностранные валюты достигали 15 августа.

Курс юаня на 21 августа практически не изменился и составил 12,1161 рубля.

Ранее сообщалось, что доля расчетов в долларах и евро в России упала ниже 20%. Причиной этого стали переориентирование экспорта и уход от недружественных валют.