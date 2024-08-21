Cпрос на охлажденную рыбу увеличился почти в два раза

В российских регионах зафиксирован рост спроса на охлажденную рыбу «Инарктики». Показатель увеличился в 1,7 раза за 2 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на коммерческого директора компании Константина Клинова.

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Напомним, что «Инарктика» - ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ. Клинов подчеркнул, что основной рост спроса на охлажденную рыбу наблюдается на Урале и в Сибири. Он пояснил, что там охлажденная отечественная рыба стала новым продуктом. Благодаря усилению и оптимизации логистики компании удалось доставить продукцию в самые удаленные города, отметил представитель фирмы.

Увеличение спроса со стороны регионов на красную охлажденную рыбу Русского Севера связано с тем, что сроки доставки товаров сократились, а качество продукции возросло, пояснили в компании. Рост поставок в российские регионы в первом полугодии показал рост на 26% год к году, заявили в «Инарктике».

Ранее сообщалось о наращивании японской стороной импорта морских ежей из РФ в апреле. Закупки продемонстрировали рост год к году на 45%, до 1,5 миллиарда иен (почти 900 миллионов рублей по среднему курсу за апрель), писали СМИ.