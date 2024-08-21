РФ может продлить мораторий на экспорт угля и антрацита

Российские власти готовятся к рассмотрению продления моратория на экспортную пошлину на энергетический уголь и антрацит после его истечения 31 августа. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Данный вопрос обсуждается профильными министерствами, отметило издание. Восстановить пошлину хотят Минфин и Минэкономразвития, однако против выступают некоторые участники рынка. Они отмечают, что ситуация в отрасли остается сложной. Как сообщается, ее прибыль за год уменьшилась более чем в 30 раз.

Сейчас экспортные цены на уголь демонстрируют более низкие уровни, чем во время ценового ралли 2022 года. В текущий период фиксируется убыточность в сегментах энергетического угля и антрацита, пишет газета.

Подчеркивается, что средняя стоимость энергетического угля упала на 3%, а цена металлургического угля является стабильной. Доналоговая прибыль угольных компаний за первые пять месяцев 2024 года продемонстрировала значительное снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а объем экспорта угля уменьшился на 16-40%.

Ранее сообщалось, что, по данным Platts, Россия увеличила морской экспорт энергетического угля с мая по июль в сравнении с предыдущим трехмесячным периодом на 27%, до 37,3 млн тонн.