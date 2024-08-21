Евросоюз почти вдвое увеличил импорт российского зерна

Перед введением повышенных пошлин на ввоз российского зерна, Евросоюз в июне почти вдвое нарастил его импорт. Согласно данным Евростата, проанализированным РИА Новости, в начале лета ЕС ввез из России зерна на €11,8 млн против €6,5 млн месяцем ранее.

В физическом выражении рост импорта был менее значительным - до 43,4 тыс. тонн против 32,8 тыс. тонн в мае. Оба эти показателя оказались максимальными с марта 2023 года.

Основной прирост пришелся на поставки пшеницы, которые увеличились в 2,4 раза - до 9 млн евро, а также гречки, поставки которой выросли в 2,6 раза - до €720 тыс. При этом главным импортером российского зерна в июне стала Италия, нарастившая объемы закупок в пять раз - до 7,2 млн евро.

Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от товара, пошлины увеличились либо до с95 за тонну, либо до 50% от стоимости.

На прошлой неделе стало известно, что вице-президент Камала Харрис предложила ввести федеральный запрет на чрезмерное повышение цен на продукты. Она пообещала штрафы для компаний, нарушающих правила, и поддержку малым пищевым предприятиям в случае победы на выборах.