Рост цен на бензин на АЗС четвертую неделю превышает уровень инфляции

Рост стоимости бензина на АЗС четвертую неделю подряд превышает уровень инфляции в стране, с начала 2024 года по 19 августа он составил 6,22% при инфляции в 5,15%, следует из статистики Росстата.

Если на неделе с 6 по 12 августа разница между инфляцией и ростом цены бензина составляла 0,84 п. п. , то с 13 по 19 августа - уже 1,07 п. п. На прошлой неделе был зафиксирован уровень инфляции в 0,04%, а цены на бензин за этот же период увеличились на 0,26%. По сравнению с концом июля увеличение составило 0,77%.

Рост стоимости дизельного топлива на АЗС продолжает оставаться ниже уровня инфляции, с начала года его цена выросла на 3,10%, что на 2,05 п. п. меньше инфляции. С 13 по 19 августа дизель подорожал на 0,14%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки, чтобы не допустить роста стоимости топлива выше уровня инфляции.

Министерство энергетики России ожидает, что рост цен на топливо по итогам года будет находиться на уровнях, близких к темпам инфляции.