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Россия пригрозила Западу ответом на заморозку своих активов

Российская Федерация ответит на заморозку Западом своих активов, для этого страна располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

Россия пригрозила Западу ответом на заморозку своих активов
© РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что если Европейский союз попытается отобрать у России ее активы, то репутация его финансовых институтов, которые десятилетиями создавали себе образ надежных операторов на рынке ценных бумаг, будет навсегда испорчена.

В МИД РФ добавили, что, если Евросоюз продолжит вводить незаконные санкции в отношении России, его финансово-экономическую систему ждут плачевные последствия.

Ответы России на заморозку ее финансовых активов будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба отечественным экономическим операторам, отметили в министерстве.

В Минфине предсказали будущее замороженных российских активов

22 июля верховный представитель Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит в случае транша ее активов Украине. По ее словам, по каждому пункту в межведомственном формате будет приниматься решение об ответе.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

Экономика
Жозеп Боррель
Мария Захарова
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