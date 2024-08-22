Венгрия предложила схему доставки российской нефти через Украину

В канцелярии премьера Венгрии Виктора Орбана заявили, что венгерская энергетическая компания MOL готова взять на себя обязательства по транзиту нефти через Украину. Об этом сообщает ТАСС.

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В июле Украина ввела санкции против «Лукойла» и прекратила транзит российской нефти в ЕС. В Словакии и Венгрии выступили против этого решения.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал действиями Украины «непонятными и неприемлемыми». Он предупредил, что это решение может привести к полномасштабному топливному кризису. Также Венгрия и Словакия заявили, что это будет иметь последствия для планов Украины по вступлению в ЕС.

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Глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш заявил 22 августа, что MOL сейчас ищет альтернативные решения поставок российской нефти. Новая схема, которую предлагает компания, предусматривает обязательства MOL по транзиту нефти. Как уточняет РИА Новости, MOL готова взять на себя риски по доставке нефти от российско-украинской границы, а также оплатить разницу в цене.