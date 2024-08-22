Росавиация: информация о дефиците керосина в ведомство не поступала
Росавиация не получала от авиакомпаний информации о росте цен на керосин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в СМИ появились публикации о возможном дефиците авиационного керосина, а также о значительном росте цен на этот вид топлива.
«В агентство не поступала информация, свидетельствующая о рисках дефицита авиационного керосина», — подчеркнули в пресс-службе.
В Росавиации отметили, что в случае получения подобных сигналов будет проведен дополнительный мониторинг ситуации с обеспечением предприятий воздушного транспорта авиатопливом.
Государство предусмотрело действенные меры по нивелированию влияния цен на авиатопливо и, соответственно, на доступность авиаперевозок, констатировали в ведомстве.