Парламент Аргентины одобрил повышение пенсий

Сенат (верхняя палата) парламента Аргентины одобрил законопроект о повышении пенсий, против которого выступало правительство. После заседания офис президента Хавьера Милея сообщил, что глава государства наложит вето на инициативу.

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Как следует из трансляции заседания верхней палаты парламента, в пользу законопроекта, который ранее уже был одобрен депутатами, проголосовал 61 сенатор, против - 8 законодателей. Инициативу поддержали в том числе представители умеренной оппозиции, которые ранее поддерживали предложения правительства.

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"Президент Хавьер Милей в соответствии с обязательствами перед аргентинцами наложит вето на одобренный сегодня [в четверг] Конгрессом законопроект, единственная цель которого - уничтожить экономическую программу правительства. Президент обещал аргентинцам любой ценой сохранить профицит бюджета, и он это сделает", - говорится в заявлении офиса главы государства.

Законопроект предполагает, в частности, изменение формулы расчета пенсий. По подсчетам газеты La Nacion, если инициатива вступил в силу, с сентября минимальный размер пенсии составит 251 427 песо ($255) вместо 234 540 песо ($238). Законопроект также обязывает федеральные органы немедленно погасить долги, по которым уже было вынесено окончательное решение суда. По оценкам правительства, исполнение одобренных изменений будет означать для бюджета дополнительные расходы размером в 1,2% ВВП.

Милей в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране за первый квартал года вырос на фоне шоковых мер правительства Милея с 49,5% до 55%. Безработица за этот же период увеличилась с 5,7% до 7,7%, уровень ВВП упал на 5,1%.