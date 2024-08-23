Поставки индийской нержавейки в Россию рухнули

За первые шесть месяцев текущего года поставки нержавеющей стали из Индии в Россию рухнули на 66 процентов в годовом выражении, до 20 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на обзор Bigmint за август пишут «Ведомости».

Основной причиной такой динамики эксперты называют дефицит контейнеров, рост стоимости фрахта судов, а также резко возросшее время поставок из-за необходимости пускать суда в обход Африки. В отдельных случаях контейнерные перевозки подорожали в четыре раза, а в среднем по разным маршрутам цена удвоилась.

В прошлом году индийские предприятия обеспечили России пятую долю импорта нержавейки. По итогам первых шести месяцев года Jindal Stainless (JSL) указала, что объем поставок в Россию упал с 17 процентов в 2023 году до 10 процентов от общего производства. В общем картине российское направление занимает 12 процентов индийского экспорта.

Россия испытывает критическую зависимость от импорта нержавеющей стали. Она используется в машиностроении, производстве бытовой техники, электрооборудования, товаров народного потребления, труб для нефти и газа, в пищевой промышленности и военно-промышленном комплексе. В прошлом году ее поставки из-за рубежа, по данным Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь», выросли на 31 процент.

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Крупнейшим экспортером в Россию является Китай, обеспечивающий более половины объема. При этом Россия пытается увеличить собственный выпуск продукта. В соответствии с базовым сценарием Минпромторга, к 2030 году российские предприятия должны закрывать 85 процентов потребностей, для чего строятся новые предприятия.

В феврале «Спецсталь» предполагала, что по итогам этого года Россия из-за нехватки собственного выпуска может увеличить импорт нержавеющей стали до рекордных с 2019 года 487-492 тысяч тонн.