В «Газпроме» сделали заявление о транзите газа через Украину

В «Газпроме» ответили, продолжается ли транзит газа через Украину
«Газпром» продолжает осуществлять подачу газа для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости.
Уточняется, что газ подается в подтвержденном украинской стороной объеме. Так, на 23 августа он составил 42,4 миллиона кубометров, что соответствует обычным уровням июля и начала августа, подчеркнул Куприянов.
С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако с 7 по 12 августа находилась немного ниже этой отметки. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.
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8 августа агентство ТАСС со ссылкой на представителя холдинга сообщило, что компания «Газпром» осуществляет подачу газа для Европы транзитом через украинскую территорию в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.