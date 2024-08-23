Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером поддержал предложенные главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом меры, направленные на борьбу с продажей фальсифицированного продовольствия в российских магазинах.

Ранее Данкверт заявил в эфире телеканала «Россия 24», что для защиты здоровья российских потребителей продажа фальсифицированного продовольствия в стране должна автоматически блокироваться на кассах после выявления нарушений в системе «Меркурий». По его словам, продажа этой продукции должна стать технически невозможной, после чего Роспотребнадзору необходимо срочно изымать ее из торгового оборота. Система «Меркурий» принадлежит Россельхознадзору и отслеживает путь продовольственных товаров «от производителя до прилавка». В частности, туда поступает информация об объемах производства продукции и сырья, и несоответствие таких данных явно свидетельствует о факте фальсификации. Также система способна выявить отсутствие ветеринарно-санитарной экспертизы товаров.

Павлов назвал «здравой» инициативу ведомства и выступил за ее скорейшую реализацию.

Такая мера превентивного экономического воздействия на нарушителей назрела давно. После интеграции системы «Меркурий» с системой маркировки «Честный знак», которая позволяет прослеживать продукцию поэкземплярно, у государства появилась возможность в случае выявления нарушений не просто моментально устанавливать местонахождение каждой единицы нелегальной продукции, но и блокировать ее реализацию, в том числе с помощью механизма «запретительной кассы». Наличие такой возможности само по себе уже повлекло снижение количества фальсифицированной молочной продукции в рознице — процент фальсификата в данном сегменте сократился с 30% до менее чем 1%. Это существенное снижение. Очевидно, что это выступает в качестве очень мощного фактора профилактики. Когда предприниматель знает, что производимую им пищевую продукцию заблокируют на кассе в торговой сети или в небольшом магазине у дома, если в ней будут содержаться незаявленные на упаковке ингредиенты, если сырье в ней будет заменено на более дешевое, если будет выявлено любое другое скрытое манипулирование с составом, то он будет воздерживаться от фальсификации. Такая продукция вернется поставщику, и с него будут взысканы все убытки, в том числе стоимость продукции, упущенная выгода от реализации, транспортные расходы. Если ты производишь качественную и безопасную продукцию – тебе ничего не угрожает. Но если ты нарушитель, и это вскрывается, то продажа твоей продукции прекращается, она возвращается к тебе. А затем с большой долей вероятности никто из торговых сетей не захочет иметь с тобой дело — это серьезный удар не только по имиджу, но и по экономике любого предприятия. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Эксперт вместе с тем заявил о необходимости распространить систему маркировки товаров, которая позволяет блокировать их продажу на кассах, на как можно большее количество наименований переработанной пищевой продукции.

«Как мы знаем, именно в ходе процесса переработки зачастую допускается фальсификация. Фальсифицировать, например, картофель или свеклу достаточно сложно, однако фальсификация готовых блюд, где используются эти ингредиенты, происходит повсеместно… Сейчас проблема фальсификата в сфере переработанной пищевой продукции стоит достаточно остро. После введения моратория на проверки бизнеса предприятия практически перестали штрафовать, их продукция практически не изымается, деятельность не приостанавливается. Маркировка пока не была введена для рыбных, мясных и овощных консервов, и в этой сфере сложилась довольно удручающая ситуация с точки зрения различных недобросовестных и манипулятивных практик. Кроме того, есть проблема с соковой продукцией, с кондитерскими изделиями, с различными соусами и с кормами для животных. Так что систему маркировки нужно распространять на все виды переработанной пищевой продукции, в комплексе все предлагаемые на сегодняшний день меры позволят практически полностью победить фальсификат», - заключил специалист.

Как ранее сообщило РБК со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли, в первом полугодии 2024 года продукты питания стали самой популярной категорией товаров в российском онлайн-ретейле, обогнав электронику и одежду.