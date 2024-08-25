США сделали ставку на Индию в производстве микросхем

В условиях обострения глобальной конкуренции за доминирование в производстве полупроводников США изучают варианты “снижения зависимости от Китая”, особенно в производстве микросхем. Вот тут-то на сцену и выходит Индия.

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Поскольку в настоящее время Китай контролирует около 60 % мирового объема поставок более старых версий микросхем, в США растет обеспокоенность по поводу рисков для экономики и национальной безопасности, связанных с такой зависимостью, пишут СМИ. Так, Индия становится жизнеспособной альтернативой, учитывая ее преимущества в стоимости, государственные стимулы и растущую экосистему полупроводников. Упор Индии на производство более старых микросхем может стать стратегическим решением для США, обеспечив стабильную и политически выверенную цепочку поставок, сообщает The Diplomat.

Амбиции Индии включают создание надежной инфраструктуры для производства микросхем, поддерживаемой квалифицированными специалистами и поддерживаемыми правительством инициативами. Хотя индийский полупроводниковый сектор находится на стадии зарождения, целевые меры, такие как преференциальный доступ на рынок, передача технологий и мобильность талантов, могут ускорить его рост.