Запасы риса в Японии сократились до минимума за 25 лет

Запасы риса - одного из основных продуктов потребления в Японии - сократились до минимальных показателей с 1999 года, когда власти начали вести подобную статистику. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

По данным на конец июня - начало июля, уровень запасов в частном секторе составил 1,56 млн тонн, что на 410 тыс. тонн, или на 20% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Это минимум за последние 25 лет. В то же время спрос на рис за первую половину этого года вырос до 7,02 млн тонн, что на 110 тыс. тонн больше, чем в первой половине прошлого года.

Такая ситуация на рынке сложилась из-за плохого урожая в 2023 году в префектурах Ниигата, Акита и других регионах, на которые приходится основное производство риса в Японии. Это связано в том числе с плохой погодой в мае и жарой летом. Высокая температура влияет на качество риса - зерна мутнеют и становятся ломкими в процессе шлифовки.

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Другими факторами, повлиявшими на соотношение спроса и предложения, как отмечает телеканал NHK, стали восстановление посещаемости заведений общепита до уровня перед пандемией коронавируса и рост количества иностранных туристов в Японии.

После объявления властями страны временного предупреждения о росте вероятности возникновения мощного землетрясения в разломе Нанкай в начале августа потребительский спрос на рис вырос более чем в два раза. В результате полки многих сетевых супермаркетов опустели, рис стали продавать не более чем по мешку весом 5 кг в руки.