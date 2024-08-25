Грузинский банк сообщил о проблемах с переводами из России

В грузинском банке «ТБС» возникли проблемы с получением средств из России по системе «Золотая корона», пишет РИА «Новости».

По данным агентства, сбои были зафиксированы в субботу, 24 августа. Система «Золотая корона» исчезла в приложении финансовой организации из списка доступных систем денежных переводов.

Еще один киргизский банк приостановил переводы через банки РФ

«Мы не можем подтвердить, является ли это системным сбоем, временной помехой или санкцией. Остальные детали будут известны позже», — уточнили в пресс-службе «ТСБ».

Напомним, что накануне киргизские «Айыл банк» и «Компаньон» приостановили денежные переводы через российские платежные системы.