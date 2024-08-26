Продолжительность рабочего дня в России выросла до максимума с 2014 года

В 2023 году россияне тратили на работу в среднем 38 часов 12 минут, что стало максимальным показателем за 11 лет. Ежедневно на выполнение профессиональных задач у граждан уходило 7 часов 38 минут, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Как отмечается в обзоре ведомства, впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов преодолели женщины. Что касается мужчин, то у них средняя продолжительность рабочего дня стабильно находится на высоком уровне и в прошлом году составила 39 часов 12 минут. В первом квартале 2024 года россияне трудились в среднем по 38 часов 28 минут в неделю.

В то же время доля тех, кто не сталкивается с переработками, увеличивается. В свою очередь число трудящихся более 40 часов в неделю в стране стабильно уменьшается. Если в 2021 году доля подобных работников в России составляла 5,8 процента, то в 2022-м — 4,7 процента, в 2023-м — 4,5 процента, а в январе-марте 2024-го — 4,15 процента, резюмировали в ведомстве.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

В январе 2024 года член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Починок сочла нецелесообразной инициативу перехода на сокращенную рабочую неделю. По ее словам, подобную меру можно реализовать в условиях стабильного кадрового обеспечения, чего в настоящее время не наблюдается на внутреннем рынке труда. При острой нехватке работников переход на сокращенную рабочую неделю будет нести пагубные последствия для российской экономики.