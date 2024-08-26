Стало известно, кто наживается на долгах Украины

Западные инвесторы извлекают высокую прибыль из долгов Украины, несмотря на продолжающийся конфликт. Об этом пишет газета «Взгляд».

Фонд Arkaim Advisors, специализирующийся на высокорисковых облигациях развивающихся стран, получил значительную доходность благодаря вложениям в долговые обязательства украинских компаний. Облигации «Нафтогаза», «Украинских железных дорог» и «Метинвеста» принесли инвесторам доходность 73%, 52% и 19% соответственно, что значительно превышает средний показатель в 9,4% для аналогичных компаний с низким кредитным рейтингом.

Такая высокая доходность обусловлена финансовой помощью, которую Украина получает от западных стран. Большая часть этих средств идет на обслуживание долгов перед иностранными инвесторами, создавая своеобразный круговорот капитала.

Государственный долг Украины вырос с 48,9% ВВП в конце 2021 года до 85% ВВП к концу 2023 года. Совокупный госдолг увеличился с $97,95 млрд в 2021 году до $152,2 млрд в июне 2024 года.

«Долги Украины – это не единственные активы в нашем портфеле. Мы также инвестируем в высокодоходные облигации компаний из других стран, чтобы диверсифицировать риски», — пояснил главный инвестиционный директор фонда Дмитрий Грико.

Стратегия заработка на «мусорных» облигациях не нова. В США доля высокодоходных облигаций превышает 15%. Однако сейчас этот инструмент все чаще используется для спекуляций на вооруженных конфликтах или перед крупными сделками слияния и поглощения.

В Минфине предсказали будущее замороженных российских активов

До этого стало известно, что Россия и Китай стали мировыми лидерами по накоплению золота в своих резервах за последние 10 лет. За указанный период Россия увеличила свои резервы с 1035 до 2333 тонн, а Китай — с 1054 до 2235 тонн. На третьем месте оказалась Турция, нарастившая запасы со 116 до 540 тонн.