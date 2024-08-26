Президент РФ Владимир Путин высоко оценил темпы роста экономики России. Так, по его словам, валовой внутренний продукт (ВВП) за первые полгода вырос на 4,6%, передает ТАСС.

Глава государства в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по экономическим вопросам. Среди его участников - глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие члены правительства.

"Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. По оценке за первое полугодие ВВП прибавил 4,6%. На 4,4% вырос объем промышленного производства", - сказал он.

Глава государства отметил, что традиционно высокую планку задают обрабатывающие отрасли: здесь за полгода рост составил 8%.