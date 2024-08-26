Путин связал долгосрочное развитие России с успешным завершением СВО
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам назвал успешное завершение специальной военной операции главным условием для реализации планов долгосрочного развития России, пишет "Интерфакс".
В совещании принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие члены российского правительства.
«Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции», — сказал Путин, открывая совещание.