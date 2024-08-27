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В России предложили ограничить наценку на яйца

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) предложил ограничить наценку на яйца не более 10 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации.

В России предложили ограничить наценку на яйца
© РИА Новости

Соответствующий документ Росптицесоюз направил Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Авторы инициативы обеспокоены ростом торговой наценки на яйца в условиях недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. Помимо этого, в письме предлагается ограничить торговую наценку на товары первой необходимости.

В июле 2024 года в России сильнее всего снизились цены на овощи из «борщевого набора». Кроме того, заметно подешевели баранина (на 7,77 процента), сезонные яблоки (на 7,03 процента) и куриные яйца (почти на 6 процентов).

Экономика
ФАС России
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